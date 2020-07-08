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Yerel

Antalya'da okul bahçesine savaş uçağı geldi

Antalya'da bulunan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine, yolcu uçağının ardından savaş uçağının da yerleştirilmesinin heyecanı yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:04:00 -
Antalya'da okul bahçesine savaş uçağı geldi

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yolcu uçağı ve savaş uçağının ardından bir de helikopter yerleştirilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle bir hayırsever tarafından hibe edilen Boeing 737-400 classic tipi eski yolcu uçağının ardından lisenin bahçesine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hibe edilen uçuş ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağının yerleştirilmesinin heyecanı yaşanıyor.

Öğrenciler, getirilen uçaklar üzerinde uygulamalı eğitim alıyor.

Türkiye'deki tematik liselerden biri olan okulun bahçesine bir de helikopter yerleştirilmesi için çalışmalara başlanıldı.

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