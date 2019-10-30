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Yerel

Antalya’da ‘mutlu Pazar’ operasyonu!

Antalya'daki semt pazarlarında, özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

2019-10-30 14:11:00 -
Antalya’da ‘mutlu Pazar’ operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince semt pazarlarında hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yerleşik yabancıların yoğunlukla bulunduğu mahallelerdeki semt pazarlarında cüzdan ve telefon çaldıkları iddia edilen gruba yönelik 25 Ekim'de düzenlenen ve "mutlu pazar" adı verilen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

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