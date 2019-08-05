Antalya'da müteahhide silahlı saldırı: 1 ölü
Evinin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi.05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:17
Antalya'da müteahhitlik yapan kişi, evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartmanda oturan Fatih Mehmet Şirazi (51), otoparkta bulunan otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Boynundan ve göğsünden iki kurşunla yaralanan Şirazi, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şirazi'nin hastaneye gelen yakınları üzüntü yaşadı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen T.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
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