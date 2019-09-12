Antalya'da miras yüzünden kardeşine dehşeti yaşattı

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Ü., miras meselesi yüzünden kardeşi Ufuk Ü. ile tartıştı. Akşam saatlerinde kardeşinin evine giden Yusuf Ü., yanında getirdiği pompalı tüfekle içerde rastgele 5 el ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, evde bulunan Ufuk Ü. ve ailesi büyük panik yaşadı, şüpheli ise koşarak kaçmaya başladı.

Silah sesini duyan çevredekiler durumu polise bildirirken, kaçan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Elinde pompalı tüfekle koşmaya devam eden Yusuf Ü., çöp konteynerine elindeki silahı ve çıkardığı tişörtünü atıp gözden kayboldu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, çevrede araştırma yaptığı sırada, Yusuf Ü. yakında bulunan polis merkezine teslim oldu. Yusuf Ü. gözaltına alınırken, emniyet güçleri silah üzerinde ve evde inceleme yaptı.