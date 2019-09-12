0553 313 94 23

Antalya'da miras yüzünden kardeşine dehşeti yaşattı

Antalya'da miras yüzünden tartıştığı kardeşi Ufuk Ü.'nün evine pompalı tüfekle basan Yusuf Ü., içerde rastgele ateş etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:42
Antalya'da miras yüzünden kardeşine dehşeti yaşattı

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Ü., miras meselesi yüzünden kardeşi Ufuk Ü. ile tartıştı. Akşam saatlerinde kardeşinin evine giden Yusuf Ü., yanında getirdiği pompalı tüfekle içerde rastgele 5 el ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, evde bulunan Ufuk Ü. ve ailesi büyük panik yaşadı, şüpheli ise koşarak kaçmaya başladı.

Silah sesini duyan çevredekiler durumu polise bildirirken, kaçan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Elinde pompalı tüfekle koşmaya devam eden Yusuf Ü., çöp konteynerine elindeki silahı ve çıkardığı tişörtünü atıp gözden kayboldu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, çevrede araştırma yaptığı sırada, Yusuf Ü. yakında bulunan polis merkezine teslim oldu. Yusuf Ü. gözaltına alınırken, emniyet güçleri silah üzerinde ve evde inceleme yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haber başında terleyen gazeteciler, bu kez yeşil sahalarda boy gösteriyor
    1. Haber başında terleyen gazeteciler, bu..
    2. 81 ilde eş zamanlı "Duman 7 Operasyonu"
    3. Sezonun son erikleri! Ücreti dudak..
    4. Netanyahu'dan Gazze'ye savaş tehdidi
    5. Mersin'de vurulmuş halde bulunan tilki..
    6. Vergi borcu 1 milyon lirayı aşan 47..
    7. Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
    8. Hızlı şarj aletlerini kumar makinesine..
    9. Iğdır’da kenevir ele geçirildi
    10. Çağla Şıkel’in vergi kaçırma davası..
    11. Ağrı’ya Ticaret Borsası kurulacak
    12. Gary Medel: Bologna için beni Ljajic..
    13. Eskişehir Gökmeydanı Spor Kulübü’nde,..
    14. Şenol Güneş: Ne demek ayrı gitmek!
    15. Dünyada her yıl 800 bin kişi intihar..
    16. PKK/KCK terör örgütüne darbe
    17. Öğretmenlere trafik eğitimi verildi
    18. Erdoğan’dan kritik EYT talimatı
    19. Simav’da samanlık yangını korkuttu
    20. Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam daha!..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı