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Aktüel Antalya'da minibüse taşıma sınırının üstünde binen Suriyeli gruba Kovid-19 cezası
Aktüel

Antalya'da minibüse taşıma sınırının üstünde binen Suriyeli gruba Kovid-19 cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:51:00 -
Antalya'da minibüse taşıma sınırının üstünde binen Suriyeli gruba Kovid-19 cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde en fazla 15 kişi taşıma haddine izin verilen minibüse 27 kişi bindikleri ve maske takmadıkları belirlenen 21 Suriye uyrukluya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kurşunlu Şelalesi önünde yaptığı kontrollerde durdurulan Suriye uyruklu B.Y'nin kullandığı 07 MA 3466 plakalı minibüste, 27 Suriyelinin bulunduğu tespit edildi.

Minibüs şoförüne, taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak suçundan 4 bin 482 lira ceza kesilerek araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Araçtaki 15 yaşın üstündeki maske takmadıkları belirlenen 21 Suriyeliye, Kovid-19 salgını tedbirlerine uymamaktan toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kimlik sorgulamaları yapılan Suriyeliler serbest bırakıldı.

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