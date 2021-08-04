Antalya'da Mingeçevir şehitleri anısına ağaç dikilecek
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, kardeş ülke Azerbaycan’dan gerek yangınlara müdahale, gerekse yanan yerlerin ağaçlandırılması için çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek gelmeye devam ediyor. Antalya'da son savaşa katılan Mingeçevir şehitleri anısına 51 ağaç dikilecek.
yeniakit.com.tr
Antalya'da son savaşa katılan Mingeçevir şehitleri anısına 51 ağaç dikilecek. Hatıra ormanı projesi, Azerbaycan’ın Barda Bölge Kültür Departmanı Mingeçevir İl Temsilciliği'nden Üzeyir Hacıbeyli'nin adını taşıyan 11 yıllık müzik okulu personelinin inisiyatifiyle atıldı. Barda Kolektifi, orman yangınlarından muzdarip Türk kardeşlerini desteklemek için bir anlaşma imzaladı. Okul personeli topladıkları bağış parasını, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı hesabına aktararak ormanların restorasyonuna destek verdiler. Son savaşta şehit olan binlerce savaşçının anısına Antalya'da yanan bir ormana 51 ağaç dikmek için para aktaran girişim kardeş ülkede memnuniyetle karşılandı.