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Aktüel Antalya'da mezarlara zarar veren şüpheli tutuklandı
Aktüel

Antalya'da mezarlara zarar veren şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:56:12 -
Antalya'da mezarlara zarar veren şüpheli tutuklandı

ANTALYA (AA)- Antalya'da 25 mezara zarar veren zanlı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçeyaka Mahallesi'ndeki 25 mezarın mermerlerinin kırılması ve şehit mezarlarındaki 3 Türk bayrağının direklerinden sökülerek alınmasına ilişkin araştırma başlattı.

Ekipler, daha önce hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan işlem yapılan A.Y'yi gözaltına aldı.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, moralinin bozuk olduğunu, bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarındaki Türk bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "mezarlıklara zarar verme", "açıktan hırsızlık", "Türk Bayrağı Kanunu'na muhalefet etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

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