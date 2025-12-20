Antalya'da markette cinayet: "Çökmek istediler, vurdum!"

Manavgat’ın Mimar Sinan Mahallesi, gece yarısı silah sesleriyle yankılandı. Manavgat Caddesi üzerinde bulunan Ömer Y.’ye ait markette başlayan tartışma, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan bir faciaya dönüştü.

ALKOL MASASINDA KANLI KAVGA

İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56), Ömer Y.’nin marketine giderek burada alkol almaya başladı. Taraflar arasında bir süre sonra başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan market sahibi Ömer Y., yanındaki ruhsatsız tabancayı çekerek kurşun yağdırdı.

"ÇÖKMEK İSTEDİLER" İDDİASI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücutlarına çok sayıda mermi isabet eden Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı Ömer Y., olayda kullandığı silahla birlikte polislere teslim oldu. Zanlının emniyete götürülürken çevredekilere sarf ettiği, "Marketimi elimden almak istediler, çökmeye çalıştılar. Onun için yaptım" şeklindeki iddiası olayın perde arkasını gözler önüne serdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, markette bulunan kamera kayıtlarını incelemeye alırken geniş çaplı soruşturma sürüyor.