Antalya’da makilik alanda yangın Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çaba sarf ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Kökez Mahallesi Yazır Tepesinde makilik alanda yangın çıktı. Saat 16.30 sıralarında başlayan yangına 5 itfaiye ekibi ve kepçe müdahale ediyor. Yangın sebebiyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirilirken, yerleşim birimlerine sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.İtfaiye ekiplerine bölge halkı da destek veriyor.

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