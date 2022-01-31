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Gündem Antalya'da mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Gündem

Antalya'da mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Feslikan Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaparken kar ve sis nedeniyle yollarını kaybeden 30 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 05:02:00 -
Antalya'da mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Bir tur şirketinin düzenlediği doğa yürüyüşü programına katılan 13'ü kadın, 2'si çocuk 30 kişi, dönüş yolunda ani kar yağışı ve sis yüzünden yollarını kaybedince bölgedeki boş bir eve sığındı.

Grubun yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollardan dolayı JAK ve UMKE ekipleri, yarım saat yürüyerek gruba ulaştı.

Rahatsızlanan bir kadın, sedye yardımıyla taşınarak, ambulansa ulaştırıldı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri de iş makineleri yardımıyla kapanan yolu yeniden açtı.

Yürüyüşe katılan grup, yolun açılmasıyla otobüslerine ulaşarak bölgeden ayrıldı.

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