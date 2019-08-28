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Antalya’da mahalleyi sokağa döken yangın

Antalya’da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan ot ve çalılık yangını, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
Antalya’da mahalleyi sokağa döken yangın

Antalya’da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan ot ve çalılık yangını, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Evlerini boşaltan vatandaşlar, alevleri söndürmeye çalışan orman ve itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.


Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi’nde saat 14.00 sularında evlere yakın bölgedeki ot ve çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, çevredeki ağaçlara sıçrayınca yangın bir anda büyüdü. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Evlerini boşaltan mahalle sakinleri, ekipler gelinceye kadar alevlere müdahale etti. Ev ve seraları tehdit eden yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.



“Mahalleyi sardı yangın”


Yangında bazı vatandaşlar çalışmaları izlerken bir yandan da alevleri cep telefonuyla çekti. Bir kadının görüntüleri çekerken, “Allah’ım mahalleyi sardı yangın. Sen koru yarabbi” sözleri, yaşadıkları korku dolu anları gözler önüne serdi. Bir başka vatandaş Hüseyin Kılar ise yangına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “5-10 dakika içerisinde çok büyük bir yangın çıktı. Tilkiler vardı onlar da kaçıyordu. İlk biz müdahale ettik. İtfaiyeyi aradık geldiler. Herhangi can ve mal kaybı yok çok şükür” dedi.


Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
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