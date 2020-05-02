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Aktüel

Antalya’da kuyuya düşen 5 yavru köpek kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:22:02 -
Antalya’da kuyuya düşen 5 yavru köpek kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Demirtaş Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 metre derinliğindeki su kuyusuna 5 yavru köpek düştü. Yavru köpeklerin seslerini duyan civardaki Ayhan Öztürk, Mustafa Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin isimli vatandaşlar bir miktar su dolu olan kuyuya yanına gelerek kurtarmak için seferber oldu. Islak ve bitkin halde sudan tek tek çıkartılarak koliye alınan yavru köpekler, temizlendikten sonra annelerinin yanına götürüldü.

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