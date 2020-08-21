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Aktüel Antalya'da kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aktüel

Antalya'da kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:41:01 -
Antalya'da kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi ile kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı. Kumardan elde edildiği öğrenilen 5 bin 300 lira ile çok sayıda iskambil kağıdına el kondu.

4 kişi hakkında "kumar oynamak" ve "kapalı mekanda tütün ile alkol tüketmek" suçlarından idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.


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