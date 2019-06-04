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Antalya'da korkutan yangın!

Antalya'nın Finike ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

04 Haziran 2019 Salı 22:31
Antalya'da korkutan yangın!

Alınan bilgiye göre Antalya'nın Finike'ye bağlı Yuvallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına Finike ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.

Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 22:31
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