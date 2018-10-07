Antalya'da korkutan yangın!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve üst katlardaki iki daireye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde, Osman Hitay'a ait dış cephe izolasyon malzemelerinin satıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üst katlardaki iki daireye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Uzun süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, iş yeri ile 2 dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı.