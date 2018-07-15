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Antalya'da korkutan orman yangını!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 13 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 17:45
Antalya'da korkutan orman yangını!

Alınan bilgiye göre, Kadılar Mahallesi Kocatepe mevkisindeki sazlık alanda başlayan yangın, tarım arazisi ve ormanlık alana sıçradı.

Yangına 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını tamamen söndürmek için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Yangında yaklaşık 13 hektar ormanlık alan ve 1 hektar tarım arazisi ile bazı seraların zarar gördüğü kaydedildi.

İlk belirlemelere göre yangının aşırı sıcak hava nedeniyle elektrik tellerinin birbirlerine temas etmesi sonucu çıktığının değerlendirildiği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 17:45
  1. orman yangını

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