Antalya'da korkutan olay! Yüzlercesi kıyıya vurdu Antalya’nın Alanya ilçesinde, kıyıya vuran balıklar paniğe neden oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı. Galip Dere Plajı’nda sahile çok sayıda ölü gümüş balığı vurdu. Ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı. Alanya Belediyesi ekipleri, sahil kenarındaki balıkları topladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.