Antalya'da korkutan olay! Yüzlercesi kıyıya vurdu
Antalya’nın Alanya ilçesinde, kıyıya vuran balıklar paniğe neden oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlattı.22 Şubat 2019 Cuma 20:34
Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı. Galip Dere Plajı’nda sahile çok sayıda ölü gümüş balığı vurdu.
Ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı.
Alanya Belediyesi ekipleri, sahil kenarındaki balıkları topladı.
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