Antalya'da korkutan görüntü

Antalya'da etkili olan ve zaman zaman yerini doluya bırakan yağmur ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentin üzerini kaplayan yağmur bulutları nedeniyle gökyüzü saat 11.00 sıralarında gece karanlığına büründü, Konyaaltı Sahili'nde deniz çamur rengini aldı. Yağmur ve dolu, ilçelerde de hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşamdan beri rüzgarın etkili olduğu Antalya’da öğle saatlerinde yağmur başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, 25 metrelik falezleri dövdü. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı ise dalgalar nedeniyle görünmez hale geldi. Bazı vatandaşlar yağmura dışarıda yakalandı. Yollardaki su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Deniz çamura döndü

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde deniz çamur rengine döndü. Oluşan dev dalgalar ise sahil bandına kadar ulaştı. Bazıları dalgaları izlemek için yağan yağmura aldırış etmeden sahile gelip cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Karanlığa gömüldü

Sabah saatlerinden itibaren kentin üzerini kaplayan yağmur bulutları gündüzü geceye dönüştürdü, saat 11.00 sıralarında hava gece karanlığına büründü. Kentte sabah saatlerinden bu yana yüzlerce şimşek çaktı, yıldırım düştü. Antalya'da yağmurla birlikte zaman zaman Dolu yağışı etkili oldu. O anlarda Antalyaspor Vakfı'na ait halı sahanın yüzeyi doluyla kaplandı. Yollar ise yağmurdan göle döndü.

Antalya'da yaşayan İranlı Mahsa Saeidi, "Bugün çok yağmur var. Biz ailemle beraber yürümeye geldik. Yağmur çok güzel, Antalya'da bu havayı çok seviyorum. Ailem İran'dan geldi, onlar da çok seviyor. Deniz çok acayip, çamura dönmüş" dedi.