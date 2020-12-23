Antalya'da komşuların silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da birbirine pompalı tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği 2'si kadın 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi yakaladı. Bu sırada polis merkezine götürülen şüphelileri ekmek bıçağıyla tehdit eden bir kişi gözaltına alındı.



Kavgaya karışanlardan Ali I, gazetecilere, "Dün sokakta oynayan bir çocuğa uyarı amaçlı ceviz attım, bu nedenle tartışma çıktı. Beni darbetmişlerdi. Bugün de pompalı tüfeklerle geldiler. Evimize bile ateş ettiler." dedi.



