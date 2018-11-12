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Antalya'da kız arkadaşını otomobilde bırakıp kaçtı

Ehliyeti iptal edildiği için polisten kaçan sürücü, yakalanacağını anlayınca otomobili ve kız arkadaşını bırakıp, kaçtı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:05
Antalya'da kız arkadaşını otomobilde bırakıp kaçtı

Manavgat Hisar Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında polisin 'dur' ihtarına uymayan 07 JJ 182 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin telsiz anonsuyla birlikte otomobilin kaçış istikametine çok sayıda ekip sevk edildi. Yunus motorize polis ekibi tarafından otomobili içinde oturan bir kadınla birlikte Gençlik Parkı kenarında park halinde buldu.

Kimliği açıklanmayan kadının ifadesiyle otomobili kullananın Önder Ö. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada Önder Ö.'nün ehliyetinin iptal edildiği belirlendi.

Genç kadını gönderen polis ekipleri, otomobili çekici marifetiyle parka götürdü.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:05
  1. polis

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