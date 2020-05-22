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Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

81 ilde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında Antalya’da 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara toplam 64 bin 932 TL ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:42:50 -
Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

81 ilde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında Antalya’da 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara toplam 64 bin 932 TL ceza uygulandı.


Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması ve korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla 21 Mayıs tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-7)” yapıldı. Yapılan uygulamaya Antalya’da toplam bin 182 personel, 221 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 5 dedektör polis köpeği katıldı.


Şehir giriş-çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 227 sabit uygulama noktası ve 820’si süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam bin 740 iş yeri kontrol edildi, toplam 2 iş yerine idari işlem uygulandı. 26’sı 20 yaş altı, 14’ü 65 yaş üstü olmak üzere toplam 2 bin 167 şahıs sorgulandı. 20 yaş altı 15 şahsa 36 bin 218 TL, 65 yaş üstü 2 şahsa toplam 784 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 22 şahsa da toplam 27 bin 930 TL cezai işlem uygulandı. 205’i toplu taşıma, 105’i ticari taksi olmak üzere toplam 980 araç kontrol edildi, toplam 84 araca 43 bin 515 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 231 park ve bahçe ile 73 mesire ve yürüyüş alanı kontrol edildi.

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