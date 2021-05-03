Antalya'da kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Antalya Gazipaşa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünü çevredeki vatandaşlar, ambulans gelinceye kadar kartonla güneşten korudu. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bugün saat 12.00 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana gelen kazada, arı soktuğu için Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne doğru seyir halindeki 07 UM 325 plakalı motosikletin sürücüsü Hakan Ocak, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı ve yere düştü.
Karton kutu ile güneşten korudu
Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen başka bir sürücü yaptı. Ardından ambulansı arayan sürücü, marketten aldığı karton kutu ile yaralı Hakan Ocak'ı ambulans gelinceye kadar güneşten korudu.
Hayati tehlikesinin bulunmuyor
Olay yerine ambulansın gelmesi ile birlikte yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Hakan Ocak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular