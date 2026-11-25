Antalya’da kaza! Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
M.E.E'nin kullandığı 34 RHP 402 plakalı otomobil, Seydiler Mahallesi D-400 kara yolunda, Muhammet Kara (78) yönetimindeki 07 LJS 10 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.