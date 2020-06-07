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Antalya'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır ve Anamur'da gözaltına alınarak Alanya'ya getirilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:33:48 -
Antalya'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mehmet Ünlü'nün (31) Kuş Yuvası mevkisindeki uçurum alanda ölü bulunmasına ilişkin Diyarbakır ve Mersin'in Anamur ilçesinde gözaltına alınan Ö.D, U.B, M.Ç, O.K, N.B, B.B. ve E.D. Alanya'ya getirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Ö.D, M.Ç. ve U.B. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, N.B, B.B. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de kayıp olarak aranan Mehmet Ünlü'nün cesedi, 4 Haziran'da Mahmutlar-Sarıveliler yolu kenarındaki uçurum alanda bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, Ö.D. ile aralarında alacak meselesi olduğunu öne sürdükleri Ünlü'yü Alanya'da av tüfeğiyle öldürerek cesedini kırsal bir noktaya attıklarını itiraf etmişti.

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