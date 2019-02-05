Antalya'da "Kay-Sür-Yüz" yarışları başlıyor





ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği himayesinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) koordinesinde, 9 Şubat'ta "Kay-Sür-Yüz" kış sporları etkinliği yapılacak.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre "Beyazdan maviye Antalya" sloganıyla kış sporları merkezi Saklıkent'te kayakla başlayacak yarışma bisiklet etabıyla devam edip Konyaaltı Sahili'nde yüzme etabıyla tamamlanacak.

Etkinlikte, sporcular birkaç saat içinde hem kayak yapıp hem de denize girerken, Antalya'nın aynı anda dört mevsimi yaşatan bu özelliği dünyaya tanıtılacak.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Valiliğinin himayesinde gerçekleştirilecek organizasyonun, tarzıyla Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Antalya'da belli dönemlerde aynı gün içerisinde Toroslarda kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı'nda rahatlıkla denize girildiğine dikkati çeken Çetin, "Aynı gün hem denize girip hem de kayak yapma özelliği Antalya'yı dünyadaki birçok turizm destinasyonundan farklı kılıyor. Kay-Sür-Yüz yarışları Saklıkent'te kayakla başlayıp bisikletle devam edecek ve Konyaaltı'nda yüzme yarışıyla tamamlanacak bir spor etkinliği." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe birçok kurum ve kuruluşun destek verdiğini, duyuruların yapılmasıyla yarışın büyük ilgi gördüğünü ifade eden Çetin, bu etkinliği uluslararası düzeye taşıyacaklarını ve dünyanın ünlü sporcularını kentte ağırlayacaklarını vurguladı.

Çetin, 9 Şubat'taki organizasyonla ilgili şunları kaydetti:

"Kayak, bisiklet ve yüzme olarak üçlü yarışın yapılacağı organizasyonda her kategoride 20 kişi yarışacak. Kayılacak mesafe 2,5 kilometre, bisiklet sürülecek mesafe 45 kilometre, yüzülecek mesafe ise 500 metre olacak. Kayak yarışlarının startı saat 10.30'da, bisiklet startı saat 12.30'da verilecek. Yüzme etabı için de saat 13.45'te Konyaaltı Sahili eski 24 No'lu plajdan start verilecek. Saklıkent'e çıkış yolları 10.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak. Yarışları izlemek isteyenler bu zaman diliminin dışındaki saatlerde Saklıkent'e gidebilecek."

