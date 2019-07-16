Antalya'da kanlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Ömer H. Çarşı Mahallesi, Barlar Sokağı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen Abdullah B, Murat D. ve Ömer Çelik (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer H'nin, Abdullah B, Murat D. ve Ömer Çelik'i bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Ömer H, İskele Polis Merkezine giderek teslim oldu.

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