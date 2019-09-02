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Antalya’da "kadına şiddete hayır" duvarı oluşturuldu

Kepez Belediyesi, Kepez Kent Meydanı’nda oluşturduğu ‘Kadına Şiddete Hayır’ duvarı ile kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık uyandırdı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:16
Antalya’da "kadına şiddete hayır" duvarı oluşturuldu

Kepez Belediyesi, Kepez Kent Meydanı’nda oluşturduğu ‘Kadına Şiddete Hayır’ duvarı ile kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık uyandırdı.


Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak için Kepez Belediyesi de‘Kadına Şiddete Hayır’ duvarı oluşturdu. Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz gün açılışını yaptığı Kepez Kent Meydanı’nda yer alan‘Kadına Şiddete Hayır’ duvarını yüzlerce Antalyalı imzalayarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduklarını dile getirdiler.‘Kadına Şiddete Hayır’ duvarının yanında yerini alan kadınlar, ellerinde ‘Sen bağır ki şiddet sussun’,’Kadın cinayetlerini durdurmak için omuz omuza’, ‘Her türlü şiddete hayır’ yazılı dövizler taşıdılar.


İmzalı destek


Toplumsal farkındalık etkinliğinde geçtiğimiz gün boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut’un kızının ağzından dökülen “Anne Lütfen Ölme” sözcüklerinin yer aldığı yazı dikkat çekerek, herkesi duygulandırdı. Kepez Belediyesi’nin oluşturduğu ‘Kadına Şiddete Hayır’ duvarını, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk Pop Müziğinin ünlü sesi Funda Arar ve yüzlerce Antalyalı imzalayarak, kadınlara yönelik şiddete dikkat çektiler.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:16
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