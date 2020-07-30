Antalya'da kaçırıldığı öne sürülen genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan otlatan genç kızın kaçıldığı iddia edildi.
İddiaya göre, Emine Ebru Arıcan (22), komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisine oğlak otlatmaya gitti. Bir süre sonra kimliği belirsiz 3 kişi, Arıcan'ı kaçırdı.
E.C. durumu Arıcan'ın ailesine bildirdi.
İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.