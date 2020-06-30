Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 9 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya ve Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 87 kaçak cep telefonu ele geçirildi. İnternetten mağaza kuran zanlıların, kaçak getirilen cep telefonlarını klonlama yöntemiyle yasal hale getirip sahte faturayla sattıkları belirlendi.

Aramalarda, sahte olduğu belirlenen 2 bin 200 litre fıçı bira ve 744 şişe alkol, sahte içki yapımında kullanılan 375 litre etil alkol ile kaçak 56 kilo 250 gram nargile tütünü, 33 parfüm ve 12 kol saati bulundu.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

