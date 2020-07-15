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Aktüel

Antalya'da kaçak sigara ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:07:19 -
Antalya'da kaçak sigara ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen kaçak sigara ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak sigara dağıtımı ve sahte alkol üretiminin yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 2 bin 75 litre sahte alkol, çok sayıda boş ambalaj kolisi ve bidon ele geçirildi.

Bir başka depo ve araçta yapılan aramada ise 1 milyon 190 bin kaçak boş makaron bulundu.

Operasyonda V.Y, İ.K. ve E.A. gözaltına alındı.

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