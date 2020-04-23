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Aktüel

Antalya'da jandarmadan küçük Ecrin'e doğum günü sürprizi

2020-04-23 14:00:04 -
Antalya'da jandarmadan küçük Ecrin'e doğum günü sürprizi

ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, 3 yaşına giren Ecrin'e doğum günü sürprizi yaptı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vefa Destek hattını arayarak kızları Ecrin için doğum günü pastası isteyen ailenin talebini yerine getirdi.

Jandarma ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Tatar ailesinin evine gitti. Ellerindeki pastayla "23 Nisan hep neşeyle doluyor insan" diyerek Ecrin'e sürpriz yapan ekipler, bir çocuğun mutluluğuna ortak oldu.

Kapı önünde yapılan kutlama sonrası Ecrin'in çok mutlu olduğu görüldü.


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