Antalya'da İtalyan doktoru gasp ettiler! Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde emekli İtalyan doktor, kimli belirsiz 3 kişi tarafından gasp edildi.

Antalya'da sabah yürüyüşüne çıkan emekli doktor İtalyan Marteca Farias Re'nin (65) cüzdanı, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından gasbedildi. Olay, saat 10.00'da Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi'nde meydana geldi. Emekli doktor Marteca Farias Re, kısa süre önce tatil için Antalya'da yaşayan kızının yanına geldi. Sabah saatlerinde evden çıkıp bir süre yürüyüş yapan Marteca Farias Re, tramvaya binmek için çantasından cüzdanını çıkardı. Bu sırada kimliği belirsiz 3 kişi, Marteca Farias Re'nin elindeki cüzdanı alıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis, Marteca Farias Re'nin ifadesine başvurdu. Marteca Farias Re, cüzdanında 200 TL ve çok sayıda kredi kartı bulunduğunu belirterek görebildiği ölçüde şüphelilerin eşkalini tarif etti. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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