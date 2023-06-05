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Aktüel Antalya'da iş kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Antalya'da iş kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-06-05 21:49:00 -
Antalya'da iş kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya-Finike'de palet çakma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Sahilkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arızalanan palet çakma makinesini tamir etmeye çalışan 37 yaşındaki M. K.'nın başı tamirat sırasında makineye sıkıştı.

İş yerinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan K., kurtarılamadı.

K.'nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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