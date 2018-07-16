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Antalya''da incirlerinden kimse yemeyince bahçesine tabela astı

Aksu ilçesinde yol kenarındaki bahçesinde yetişen meyvelerden kimsenin yememesine üzülen okul müdürü, "İncir yemek serbesttir" yazılı bir tabela asarak herkesin bahçeden meyve yemesini istedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:49
Antalya''da incirlerinden kimse yemeyince bahçesine tabela astı

Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Erol Aytar (56), örnek bir davranışa imza attı. Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi’nde kendisine ait 500 metrekare alanda incir başta olmak üzere birçok meyve yetiştiren Aytar, yaz aylarında Antalya’da en çok tüketilen meyveler arasında bulunan inciri vatandaşlara ücretsiz ikram ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yolun hemen yanında yetiştirdiği incir ağaçlarının üzerine “İncir tüketmek serbesttir” yazılı bir tabela asan Erol Aytar’ın örnek davranışı, mahallede yaşayan vatandaşların takdirini topladı.

500 metrekarelik alanda birçok meyve yetiştirdiğini ifade eden Okul Müdürü Erol Aytar, “Bu incir de yol kenarında bulunuyordu. 3 yıl önce insanları izledim, incirlerimden yemeden geçtiler. İnsanların incirden yemeden geçmesine üzüldüm. Aklıma böyle bir ilan asmak geldi. Bu ilanı 3 yıl önce astım. 3 yıldır insanlar gelerek bu incir ağacından incir tüketiyorlar. Çok olumlu tepkiler aldım. Teşekkür edenler var, dua edenler var. İnsanlarımız buradan incir yesinler gerekirse ağacın üzerine çıksınlar” ifadelerini kullandı.

İncirin dalından koparılarak yendiği zaman daha bir güzel olduğunu sözlerine ekleyen Aytar, “Bir şey paylaşınca daha güzel olduğunu düşünüyorum. 3 yıldır her kesimden insan yiyor. Her insan yiyor ama hamile kadınlarımız hiç düşünmeden yesinler. Bakıp geçmesinler yesinler. Ben onlar yediği zaman daha mutlu oluyorum. Bu incir ağacı yiye yiye tükenmiyor” değerlendirmesini yaptı.

Mahallede yaşayan Gülperi Atari, “Ben bu mahallede yaşıyorum. Bu yoldan da sürekli geçiyoruz. Daha önce biz bu incirden haram olur diye yiyemiyorduk. Sahibi kızar diyordu. Bu levha asıldıktan sonra incirlerden tüketiyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız çok mutlu oldu. Bundan sonra bu incirden gönül rahatlığı ile tüketiyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:49
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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