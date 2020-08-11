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Aktüel

Antalya'da içinde 40 bin liralık altın kolye bulunan çanta sahibine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:22:27 -
Antalya'da içinde 40 bin liralık altın kolye bulunan çanta sahibine teslim edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekibinin bulduğu ve içinde 40 bin lira değerinde altın kolye olan çanta sahibine teslim edildi.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli zabıtalar, rutin devriye görevleri sırasında Alaaddin Mahallesi Baraj mevkisinde bir kadın çantası buldu.

Çantanın içinde 40 bin lira değerinde altın kolye olduğu tespit edildi.

Çantanın Aslı Deke'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin ardından çanta sahibine teslim edildi.

Deke, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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