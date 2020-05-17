  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!
için kalan
Aktüel

Antalya'da hurda deposunda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 00:40:41 -
Antalya'da hurda deposunda yangın çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki hurda deposunda yangın çıktı.

Sanayi sitesinin hurdacılık blokundaki bir şirkete ait hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Depoda hurda plastik doğrama kapı ve pencere gibi yanıcı malzemelerin bulunması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün arazözü olay yerine sevk edildi.

Polisler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı