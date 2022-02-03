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Yerel Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi
Yerel

Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum ve fırtına seralarda hasara yol açtı. Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan ise üreticilerin zararlarını tespit ederek yardımcı olmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 11:46:00 -
Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi

Kadriye Mahallesi'nde başlayıp Çakallık Mahallesi'ne kadar ilerleyen hortum, domates ve çilek seralarının naylonlarını parçaladı, ürünlere zarar verdi. Bölgede etkili olan fırtına da bazı seralarda hasara neden oldu.

Üreticilerden Bayram Gül, hortumun seraların naylonlarını uçurmasını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Çilek seralarının zarar gördüğünü belirten Gül, "Ürünlerimizi toplamaya hazırlanıyorduk. Fırtına sürdüğü için seraları tamir edemiyoruz. Yağmur yağmaya devam ederse daha çok zarar göreceğiz." dedi.

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan ise üreticilerin zararlarını tespit ederek yardımcı olmaya çalışacaklarını dile getirdi.

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