Antalya’da hava nasıl? Antalya hava sıcaklığı kaç derece? Meteoroloji Antalya hava durumu:

Antalya hava durumu son dakika haberleri Antalyalılar tarafından ya da tatilini Antalya'da yapacaklar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Antalya'daki hava sıcaklığına ilişkin Meteoroji'den yapılan uyarılar sonrası Antalya Valiliğinden de açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Antalya'da hava sıcaklığı kaç derece?

Kıyı kesimlerde 31 Temmuz'dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor. Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.