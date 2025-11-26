  • İSTANBUL
Antalya'da halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi: 25 ton bozuk tavuk imha ediliyor
Dünya

Antalya'da halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi: 25 ton bozuk tavuk imha ediliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Antalya'da halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi: 25 ton bozuk tavuk imha ediliyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde, belediye zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi. Denetlenen soğuk hava depoları ve iş yerinde, bozuk tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen döner, ciğer ve sucuk gibi ürünler de bulundu ve tamamı imha edildi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde, halk sağlığını korumaya yönelik denetimler kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Aksu Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Çamköy Mahallesi’ndeki 4 soğuk hava deposu ve 1 iş yerinde gıda denetimi yaptı.

 

BOZUK ÜRÜNLER YENİDEN PAKETLENMİŞ

 

Yapılan denetimler sonucunda, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürününe el konuldu. Ele geçirilen ürünler arasında sadece bozuk tavuklar değil, aynı zamanda bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş döner, ciğer, taşlık ve sucuk gibi mamul gıdalar da tespit edildi.

 

DENETİMLER SÜRECEK

 

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkın sağlığıyla oynayanlara karşı asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise halk sağlığını tehdit eden ve ele geçirilen tüm ürünlerin derhal imha edildiği bilgisini verdi. Kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan bu tür uygulamalara izin verilmeyeceği kaydedildi.

 

