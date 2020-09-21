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Aktüel Antalya'da "güvenli eğitim" denetimi
Aktüel

Antalya'da "güvenli eğitim" denetimi

Polis ekipleri, 316 okulun çevresinde uygulama yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:14:24 -
Antalya'da "güvenli eğitim" denetimi

ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüz yüze eğitimin, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve 1'inci sınıflarda başlaması nedeniyle okul önlerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde terör, asayiş, narkotik ve trafik ekiplerinin katıldığı okul çevrelerindeki uygulamalarda, "güvenli okul" teması ön plana çıkarıldı.

Ekiplerin 316 okulda, 432 personelle yaptığı uygulamalarda, kırtasiye, bakkal, büfe gibi iş yerlerinin yanı sıra okul servisleri de denetlendi.

Uygulamalara katılan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, okul önlerinde çocuklarını bekledikleri sırada sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden velileri uyardı.

Okula çocuğunu getiren velilerden Zehra Orçan, AA muhabirine, çocuğunun ana okuluna başlaması nedeniyle heyecanlı olduklarını söyledi.

Okulda, maske, temizlik ve sosyal mesafe tedbirlerinin alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Orçan, "Çocuğumuzu okula güvenle gönderdik, endişe etmedim ve korkusuzca göndermeye devam edeceğim. Onun dışında okulumuz dışında da polis ekipleri gerekli bütün tedbirleri almış. Böyle olması biz velileri daha rahatlattı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Antalya'daki okullarda emniyet tarafından görevlendirilen "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" 116 ekibin, eğitim-öğretim sezonu boyunca okul çevrelerindeki tedbirleri sürdüreceği bildirildi.

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