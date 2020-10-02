  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi davasında karar
Aktüel

Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi davasında karar

Yargılanan 6 sanıktan 5'ine, 3 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 arasında değişen hapis cezaları verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:13:04 -
Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi davasında karar

ANTALYA (AA) - Antalya'da ormanlık alanda darbettikleri 18 yaşındaki genç kızın parasını almaya çalıştıkları gerekçesiyle yargılanan 6 sanıktan 5'i, 3 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük sanık S.D.K ile tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, son sözlerinde yaşanan olaydan dolayı pişman olduklarını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Sufiyeva ile Kamay'a 12 yıl 6 ay, Yörük'e 5 yıl, S.D.K'ye 8 yıl 4 ay, M.G'ye ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanık M.S'nin ise beraatine hükmedildi.

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, zorla ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntülerin basında yer alması üzerine Amina Sufiyeva (18), Yasin Kamay (22) ve Mehmet Can Yörük (20) gözaltına alınmıştı.

Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmişti. S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Tutuklu sanıklar hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs", "çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamalarıyla 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi
Dünya

Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi

Azerbaycan topraklarını işgal etmek için saldırı başlatan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ne ülkesi içinden ne de yurt dışından aradığı ..
Abdullah Ağar uyardı: Azerbaycan bunu yaparsa kaybeder
Gündem

Abdullah Ağar uyardı: Azerbaycan bunu yaparsa kaybeder

Katıldığı televizyon programında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın müzakere masas..
Ermenistan geri adım attı
Gündem

Ermenistan geri adım attı

İşgalci Ermenistan’ın 6 gün önce başlattığı çatışmalarda şok bir gelişme yaşandı. Ermenistan verdiği kayıplardan sonra geri adım atarak, ate..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay