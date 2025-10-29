Antalya'da fırtınada çatılar uçtu!

Antalya’da aniden bastıran ve yarım saat süren şiddetli yağış hayatı felç etti. Birçok noktada şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken. Güllük Caddesi üzerinde bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ne (KGYS) ait kameraların bulunduğu direk rüzgara dayanamayarak yola devrilip parçalandı. Perge Bulvarı üzerinde ise bir apartmanın çatısı uçtu. Tonlarca ağırlıktaki demir profil ve PVC malzemelerden yapılan çatı nedeniyle yol araç trafiğine kapanırken, olay anında yoldan geçen bir araç veya vatandaş olmadığı öğrenildi. Yola devrilen devasa boyutlardaki çatı nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

"Büyük bir gürültü koptu"

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip sevk edildi. Adrese gelen ekipler çatıyı yoldan kaldırmak için kesici aletlerle çalışma başlattı. Olay, anında yakın bir noktada esnaflık yapan Süleyman Çınar isimli vatandaş, "Büyük bir gürültü koptu, çıktığımda apartmanın yukarısındaki çatı çökmüş. Allah’tan aşağıda kimse yoktu. Altında kimse var mı bilmiyoruz, ama en yoğun trafiğin olduğu saatte altında arabanın kalmaması da büyük şans. Şansa yaşıyoruz" dedi.