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Aktüel

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:28:21 -
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 9'u, savcılığın talimatıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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