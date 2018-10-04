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Antalya'da feci kaza: 4 kişi öldü

Meydana gelene trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:51
Antalya'da feci kaza: 4 kişi öldü

Kaza, Antalya-Burdur karayolu 50. kilometrede bulunan Dağbeli mevkiinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çapacı idaresindeki 07 AAB 142 plakalı araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan Mehmet Akpınar, Ramazan Akpınar, Hatice Akpınar ve Safinaz Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Fatih Çapacı ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:51
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