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Yerel Antalya'da feci kaza! 3 kişi şoka girdi
Yerel

Antalya'da feci kaza! 3 kişi şoka girdi

Yeniakit Publisher
2023-09-05 10:13:00 -
Antalya'da feci kaza! 3 kişi şoka girdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan bahçeye girdi. Ağaçlara asılı vaziyette kalan otomobilde bulunan ve kaza nedeniyle şoka giren 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bahçeye girdi.

Yol kenarındaki ağaçlar arasında asılı vaziyette kalan kaza nedeniyle şoka girdiği belirlenen otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında çocuklarıyla birlikte bahçede bulunan kadın, bir haftada 2 kez kaza meydana geldiğini belirterek, “Bizim hayati riskimiz var. Bu kazalardan korkmaya başladık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kendi yerimizde korkar olduk” dedi.

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