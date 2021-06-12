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Antalya'da falezlerde ceset bulundu
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Aktüel Antalya'da falezlerde ceset bulundu
Aktüel

Antalya'da falezlerde ceset bulundu

Antalya'da falezlerde bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 18:17:00 -
Antalya'da falezlerde ceset bulundu

Antalya'da falezlerde bulunan erkek cesedi, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Merkez Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde erkek cesedi olduğunu gören bir amatör balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisinin, yüksek dalgalar nedeniyle kayalık alana yaklaşamaması üzerine, itfaiye ekiplerinden destek istendi.

Halat yardımıyla cesedin bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri, sedyeye konulan cesedi yaklaşık 40 metre yukarı çekti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasına parkta bulunan vatandaşlar da yardım etti.

Üzerinde kimlik bulunmayan ve 50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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