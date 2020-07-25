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Aktüel

Antalya'da eşini balkonda darbeden kişi gözaltına alındı

Şüphelinin eşine yönelik şiddeti, komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 17:01:26 -
Antalya'da eşini balkonda darbeden kişi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini balkonda darbeden kişi, gözaltına alındı.

E.Ü. (56) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi G.Ü'yü Göksu Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda darbetmeye başladı.

Şüphelinin eşine kesici aletle de zarar verdiği öne sürüldü.

İkilinin sesini duyan komşuları, E.Ü'ye tepki gösterdi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

G.Ü, ambulansla hastaneye kaldırıldı, E.Ü. de gözaltına alındı.

Yaşanan kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, balkonda eşini şiddet gösteren E.Ü'ye komşuların "Bıraksana kadını, gücün kadına mı yetiyor?" diye tepki göstermesi ve darp anı yer alıyor.






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