Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:23
Karacalar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Şimşek (26), evinin önüne aydınlatma için kablo çekmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Şimşek'i akımdan kurtaran yakınları, durumu 112 Acil Servise bildirdi.
Olay yerine gelen Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Şimşek'in, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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