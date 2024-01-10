Antalya’da Diriliş Buluşmaları Programı düzenlendi

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç yaptı. İşgalci İsrail’in işlediği katliamlarla insanlık suçu işlediğini belirten Oruç, “Gazze ve Kudüs konusunda tüm Müslümanların ve tüm insanlığın sorumlulukları var” dedi.

“Siyonistler yaptıkları soykırımın hesabını mutlaka verecekler”

Buluşmaya, telekonferans aracılığıyla katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in menfur emellerine ulaşmak için kadın, çocuk, hasta, sivil demeden insanları katlettiğini belirtti. Erbaş, “Siyonistler, işledikleri cinayetlerin ve yaptıkları soykırımın hesabını bir gün mutlaka verecekler. Filistin’in kurtuluşu, İslam ümmetinin somut ve kararlı adımlar atmasına bağlıdır” dedi.

“Zulmün engellenmesi için daha güçlü tepkiler ortaya konulmalı”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Kudüs bizi vahdete çağırıyor” diyen Erbaş, “İslam ümmeti bir araya gelip ortak kararlar alarak somut adımlar atmalı. Kudüs’ün etrafında bütün mümin yürekleri birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Kudüs özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Zulmün engellenmesi için daha güçlü ve sistematik tepkiler ortaya konulmalıdır. İnanıyorum ki, gücümüzün ve sahip olduğumuz imkânların farkına varıp kendimize güvendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur” ifadelerini kullandı.

“Vazifelerde gösterdiğimiz gevşeklik bizi zillete düçar eder”

Hadis-i şerifte güçlü müminin, zayıf müminden hayırlı olduğunun belirtildiğini ifade eden Dr. Adem Ergül, “Dünyada izzete talipsek, zilletten kurtulmak istiyorsak, fert fert güçlü mümin olmak durumundayız. Fert fert güç biriktireceğiz, devlet devlet güç biriktireceğiz. Azlığımız değil, Allah’ın bize verdiği vazifelerdeki gevşekliğimiz bizi zillete düçar etmektedir” dedi.

Gazzelilerin işgalci İsrail’in zulmü karşısında onurlu bir mücadele verdiğini belirten Yazar İsmail Manca, “Gazze kaybetmedi. Gazze zaferde şu anda, kaybeden sessiz kalan bizleriz” dedi.

“Gazze, küresel emperyalizme meydan okumanın adresidir”

AKDAV Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kayan, Gazze’nin herhangi bir toprak parçası olmadığını belirterek, “Gazze, ideolojilerin, sistemlerin çöktüğü bir zaman diliminde yeni bir yaşam biçimidir, dik duruşun mekânıdır, yiğitçe direnişin adresidir. Gazze ümmetin dik duruşudur, onurudur, iradesidir, hafızasıdır. Gazze’ye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Gazze küresel emperyalizme, küresel kötülüğe meydan okumanın adresidir. Şayet biz ümmet olarak tek yürek, tek yumruk, tek irade olabilseydik, İsrail Kudüs’ü başkent ilan edemeyecekti, Kudüs İsrail’e mezar olacaktı” dedi.

“Zulümlerin son bulması için azim ve gayret göstermemiz gerekiyor”

Sosyal Doku Vakfı Kurucusu Nureddin Yıldız, “Hepimiz bir acıyla kavruluyoruz. Ancak, Allah sadece üzülenleri değil, yarın için çalışanları görmek istiyordur muhakkak. Şu anda dünkü gafletle geçen günlerin faturasını ödüyoruz. Zulümlerin son bulması için, azim ve gayret göstermemiz gerekiyor” dedi.

“İnsani yardımları sürdürmeliyiz”

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, herkesin Gazze konusunda sorumlulukları olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Hepimizin Gazze için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İnsani yardımları sürdürmeliyiz” dedi.

Program için Turgut Özal Spor Salonu’nu hınca hınç dolduran binlerce kişi, “Mescid-i Aksa Onurumuzdur, Katil İsrail İşbirlikçi ABD, Katil İsrail Filistin’den Defol, Filistin Halkı Yalnız Değildir” sloganları attı ve sık sık tekbirler getirdi.

Program, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.