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Antalya'da deprem!

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olmadı.

27 Nisan 2018 Cuma 13:06
Antalya'da deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinin verilerine göre Konyaaltı ilçesi Yarbaş Çandır bölgesinde Richter Ölçeği’ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.30 sıralarında yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ya da mal kaybı olmazken sarsıntı bazı çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 13:06
  1. Konya
  2. antalya
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